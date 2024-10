Isaechia.it - Uomini e Donne, Margherita Aiello quest’estate ha avuto un flirt con un protagonista di Temptation Island 11: ecco chi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una rivelazione inaspettata quella che è apparsa poco fa sulle pagine di Lollo Magazine! Stando a un’indiscrezione trapelata da Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che, dama dell’attuale Trono over di, abbiaquesta estate uncon uno dei protagonisti dell’undicesi edizione di! Si tratterebbe di Alex Petri, fidanzato di Vittoria Bricarello. I due dopo un falò di confronto infuocato hanno poi preso strade diverse. La rivelazione sulla dama che nel dating show sta frequentando Mario Cusitore: INDISCREZIONE: Una nostra fonte ci scrive: “e Alex erano insieme!”e? una delle attuali dame del parterre over di, la quale e? statapiu? volte al centro studio per la conoscenza avanzata con il cavaliere Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano.