Ultima Generazione: sulla richiesta sorveglianza speciale per Giacomo il tribunale ha deciso di riservarsi per la decisione

Ultima Generazione, Roma: Strappato in Piazzale Clodio il DDL sicurezza e corteo lungo viale Mazzini Roma 14.10.2024: Si è tenuta stamattina presso il tribunale di Roma, l'udienza per la convalida della richiesta della questura di Roma, di sorveglianza speciale per Giacomo Baggio, consulente legale veneto e membro di Ultima Generazione. Il tribunale ha deciso di riservarsi per la decisione. Siamo rammaricati, perché Giacomo dovrà passare tempo nel limbo aspettando una sentenza che gli arriverà tramite pec; ma al tempo stesso siamo fiduciosi nella Magistratura, oggetto quanto noi, con le riforme Nordio, delle intimidazioni del governo.

Ultima Generazione - Save The Date (Roma) : 14 ottobre si deciderà se assegnare la sorveglianza speciale a Giacomo - Inoltre il 14 ottobre presso il Tribunale, in piazzale Clodio ci sarà, a partire dalle 9. 00 o prendere parte a qualsiasi manifestazioni di natura politica, sportiva o religiosa. 00 un presidio di solidarietà per Giacomo. Come legali sosteniamo sempre che queste persone non possono essere equiparate ai mafiosi” PRESIDIO DI SOLIDARIETA’ CON LA RETE LIBERI/E DI LOTTARE Contro quest’atto ... (Puntomagazine.it)

