Udine20.it - Udine: Giuseppe Giacobazzi al Teatrone – 13 maggio 25

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo lo strepitoso successo di “Noi, mille volti e una bugia” e di “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque”, Andrea Sasdelli, conosciuto ai più come, comico romagnolo amatissimo dal pubblico, torna a grande richiesta dal vivo nei teatri d’Italia, questa volta per presentare il suo nuovo spettacolo dal titolo “Osteria”. L’appuntamento da non perdere in Friuli Venezia Giulia è in programma per il prossimo 132025 al Teatro Nuovo Giovanni da(inizio ore 21.00). I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e il teatro stesso, sono in vendita su Ticketone.it, in tutti i punti vendita del circuito. Tutte le info e i punti autorizzati su www.azalea.it.