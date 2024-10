Torino alla ricerca di un sostituto per Zapata: occhi puntati su Giovanni Simeone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Torino è già al lavoro per trovare un sostituto di Duván Zapata e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Napoli, era stato al centro di voci insistenti durante la scorsa estate riguardo a una possibile partenza, ma alla fine è rimasto L'articolo Torino alla ricerca di un sostituto per Zapata: occhi puntati su Giovanni Simeone Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè già al lavoro per trovare undi Duváne il nome in cimalista dei desideri è quello di. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Napoli, era stato al centro di voci insistenti durante la scorsa estate riguardo a una possibile partenza, mafine è rimasto L'articolodi unpersu

Ultime Notizie Serie A : Bremer - intervento riuscito! Monza - Galliani conferma Nesta; il Torino cerca un sostituto per Zapata; Milan : che futuro per Fonseca? - Le informazioni vengono […]. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Torino - sostituto Zapata cercasi : il piano di Cairo e Vagnati - l’ipotesi Balotelli… - L’infortunio di Duvan Zapata con l’Inter (lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale per il […]. Il Torino cerca un nuovo attaccante dopo l’infortunio di Duvan Zapata, ecco le carte per Cairo e Vagnati, con l’ipotesi Balotelli… Una cosa è certa, il Torino di Paolo Vanoli dovrà trovare un nuovo attaccante. (Calcionews24.com)