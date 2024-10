Lanazione.it - Terni, a fuoco una palma davanti alla scuola. Ipsia evacuato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Erano appena passate le 8 di questa mattina quando i vigili deldella centrale disono stati chiamati per intervenire all’per spegnere unaandata a. L'intervento ho richiesto l'ausilio anche dell'autoscala data l'altezza della pianta. L'istituto invaso dal fumo è statoper le prime ore, la pianta bruciata e seriamente danneggiata in via precauzionale, data anche l'ubicazione, è stata abbattuta. Resta da capire cosa abbia provocato l’incendio.