«Spioni? Forse una manina straniera»

Il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, sui conti bancari violati: «È il più grosso scandalo della storia repubblicana. Strano che non ci sia solidarietà dall'estero. Pure la sinistra sta zitta. E intanto tiene in ostaggio la Consulta».

Serracchiani in Aula : “Meloni non si fida della polizia? Considera gli agenti degli spioni - forse nasconde qualcosa?” - . Lo ha detto la deputata dem Debora Serracchiani, responsabile Giustizia Pd, intervenendo a Montecitorio sul Ddl sicurezza durante la discussione generale. Ad ascoltare la maggioranza sembra che viviamo in un Paese fuori controllo ma, se così fosse, si dimenticano che sono al governo da due anni e quindi qualche responsabilità è anche loro”, ha concluso Serracchiani. (Ilfattoquotidiano.it)