Sono 16 i primi migranti in viaggio verso l'Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono 16, a quanto si apprende, i migranti a bordo della nave Libra della Marina Militare diretta in Albania, dove saranno trasferiti nei centri aperti sotto la giurisdizione italiana. Si tratta di 10 bengalesi e 6 egiziani. Quotidiano.net - Sono 16 i primi migranti in viaggio verso l'Albania Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)16, a quanto si apprende, ia bordo della nave Libra della Marina Militare diretta in, dove saranno trasferiti nei centri aperti sotto la giurisdizione italiana. Si tratta di 10 bengalesi e 6 egiziani.

La prima nave della Marina verso l'Albania : gruppo di migranti a bordo - dove sono diretti - Sabato scorso il ministro Matteo Piantedosi aveva annunciato l'imminente inizio dei trasferimenti: "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana e "Realisticamente siccome - c'è una certa continuità nelle partenze - le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania", aveva detto. (Liberoquotidiano.it)

