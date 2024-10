Oasport.it - Snowboard, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Chur

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli sport invernali si prenderanno sempre più la scena nei prossimi giorni e settimane. Neve e ghiaccio saranno elementi con cui si dovrà fare i conti e nel caso delle spettacolari evoluzioni dello, nella specialità del Big Air, l’attesa è già finita. Sì, perché il massimo circuito internazionale partirà per il primo appuntamento di(Svizzera), previsto sabato 19 ottobre. In casa Italia si vorrà fare bene e procedere nel percorso di crescita di un movimento che vuol continuare a progredire, specialmente pensando a quel che accadrà per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026. Sono, quindi, sette idal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile didelFilippo Kratter.