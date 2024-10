Agi.it - Si riapre il Ruby ter. La Cassazione dispone un nuovo processo per corruzione

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Non avevano un "diritto al silenzio" i 28 imputati nelter, ultimo capitolo della saga giudiziaria nata dalle dichiarazioni di Karima El Mahrough. Lademolisce la sentenza del Tribunale di Milano che il 15 febbraio dell'anno scorso li assolse tutti più Silvio Berlusconi, e richiama in aula davanti alla Corte d'Appello di Milano le ragazze che parteciparono alle cene di Arcore e il primo legale di, l'avvocato Luca Giuliante. L'unica buona notizia per le ex 'olgettine' è che la Suprema Corte dichiara prescritto il reato di falsa testimonianza ma l'annullamento con rinvio per l'ipotesi di 'in atti giudiziari' con poche righe di dispositivo rimanda in un attimo l'orologio a quasi 15 anni fa, senza il padrone di casa che venne dichiarato innocente 'perché il fatto non sussiste'.