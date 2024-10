Scaloni: «A Lautaro Martinez il Pallone d’Oro! Lo merita più di tutti» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Scaloni incorona Lautaro Martinez nella corsa al Pallone d’Oro. Il CT dell’Argentina non ha dubbi sul suo attaccante, nonché capitano dell’Inter. TANTE OPZIONI – Lionel Scaloni, durante la conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Bolivia, ha parlato pure del dualiamo tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez. Le sue parole: «Apprezziamo la possibilità che giochino Lautaro (Martínez) e Julián (Álvarez), ma può giocare anche un attaccante da solo. Siamo aperti a tutte le possibilità. Abbiamo il massimo rispetto per la Bolivia, arrivano bene, giocano bene. Non possiamo fidarci di noi stessi in nessuna circostanza. Probabilmente ad un certo punto della partita potranno avere la palla. Studiamo le loro armi e loro sono un rivale di cui tenere conto». Pallone d’Oro – Scaloni incorona Lautaro Martinez: «Sono il suo allenatore. Inter-news.it - Scaloni: «A Lautaro Martinez il Pallone d’Oro! Lo merita più di tutti» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)incoronanella corsa al. Il CT dell’Argentina non ha dubbi sul suo attaccante, nonché capitano dell’Inter. TANTE OPZIONI – Lionel, durante la conferenza stampa alla vigilia di Argentina-Bolivia, ha parlato pure del dualiamo trae Julian Alvarez. Le sue parole: «Apprezziamo la possibilità che giochino(Martínez) e Julián (Álvarez), ma può giocare anche un attaccante da solo. Siamo aperti a tutte le possibilità. Abbiamo il massimo rispetto per la Bolivia, arrivano bene, giocano bene. Non possiamo fidarci di noi stessi in nessuna circostanza. Probabilmente ad un certo punto della partita potranno avere la palla. Studiamo le loro armi e loro sono un rivale di cui tenere conto».incorona: «Sono il suo allenatore.

