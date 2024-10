San Colombano al Lambro, 4 feriti nello scontro tra due auto e un camion (Di lunedì 14 ottobre 2024) San Colombano al Lambro (Milano), 14 ottobre 2024 – È di quattro feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2024, a San Colombano al Lambro, lungo la strada statale Mantovana 234. Coinvolti tre mezzi, due auto e un camion. Una delle quattro persone coinvolte è rimasta intrappolata nell’abitacolo, perché non si aprivano le portiere della sua vettura ed è stata quindi liberata dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano e del comando provinciale di Lodi. I pompieri sono intervenuti con due autopompe e hanno collaborato con il soccorso sanitario, oltre a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. I feriti I feriti sono tre donne di 29, 60 e 73 anni e un uomo di 41 anni. Per loro sono arrivate anche l’automedica e due ambulanze, una della Croce rossa di Codogno e una della Croce casalese. Ilgiorno.it - San Colombano al Lambro, 4 feriti nello scontro tra due auto e un camion Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sanal(Milano), 14 ottobre 2024 – È di quattroil bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2024, a Sanal, lungo la strada statale Mantovana 234. Coinvolti tre mezzi, duee un. Una delle quattro persone coinvolte è rimasta intrappolata nell’abitacolo, perché non si aprivano le portiere della sua vettura ed è stata quindi liberata dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano e del comando provinciale di Lodi. I pompieri sono intervenuti con duepompe e hanno collaborato con il soccorso sanitario, oltre a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Isono tre donne di 29, 60 e 73 anni e un uomo di 41 anni. Per loro sono arrivate anche l’medica e due ambulanze, una della Croce rossa di Codogno e una della Croce casalese.

