Salta la visita a Londra dell'ex presidente taiwanese. Ecco perché

(Di lunedì 14 ottobre 2024) David Lammy, che da luglio è il segretario agli Affari esteri del Regno Unito, è attesa questo settimana in Cina.punta a un rapporto meno conflittuale con Pechino: il nuovo governo laburista di Keir Starmer ha definito la ricalibrazione delle relazioni con la Cina, la seconda economia mondiale, una “sfida epocale” e ha espresso la volontà di riprendere i colloqui sugli investimenti cinesi per aiutare a rilanciare l’economia britannica in difficoltà, pur rimanendo critico sul tema delle violazioni dei diritti umani. Laarriva in un momento delicato, considerate le tensioni tra Cina e Unione europea sui dazi alle automobili elettriche.