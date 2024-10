Lanazione.it - Rifiuti tessili, nuovo vertice a Roma. Corertex e Astri al ministero: "Scongiurare che l’Ue ci penalizzi"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Prosegue il dialogo fra il Consorzioe ildell’Ambiente sulla stesura del decreto che dovrà regolamentare la responsabilità estesa del produttore (Epr) in ambito di. A, negli uffici del Mase, si è tenuto unincontro con Luca Proietti, direttore generale, sezione economia circolare del. Unpromosso dalla deputata di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta, a cui hanno preso parte il presidente e il vicepresidente del Consorzio per il riuso e il riciclo tessile, Raffaello De Salvo e Fabio Marseo, e il vicepresidente di, Sauro Guerri. Ilha consegnato al dirigente ministeriale il documento che spiega le peculiarità del distretto in tema di riuso e riciclo, i numeri del lavoro svolto e occupazionali in ambito di economia circolare tessile.