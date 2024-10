Rifiuti Roma, Gualtieri: “Cantiere termovalorizzatore in primo trimestre 2025” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire il Cantiere vero e proprio del termovalorizzatore nel primo trimestre 2025 e per l'estate del 2027 dovremmo avere i primi Rifiuti trattati". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto del termovalorizzatore a Santa Palomba. Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'obiettivo è di aprire ilvero e proprio delnele per l'estate del 2027 dovremmo avere i primitrattati". Lo ha detto il sindaco di, Roberto, presentando in Campidoglio il progetto dela Santa Palomba. Il sindaco ha sottolineato che "il ritardo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rifiuti tessili - nuovo vertice a Roma. Corertex e Astri al ministero : "Scongiurare che l’Ue ci penalizzi" - "Un modello di gestione potrebbe essere quello dei Raee con tutta una serie di correttivi imprescindibili – concludono dal Corertex -. Secondo De Salvo, lLimitare questo mercato significherebbe ridurre in Europa le percentuali di riuso, e privare l’Africa di un’opportunità sociale importante. "Il tema delle discariche abusive in Africa – aggiunge – non può essere addossato al settore degli abiti ... (Lanazione.it)

Furgone dei rifiuti uccise anziano. Le indagini : “Era in contromano”. Conducente rinviato a giudizio - . Fra l’altro via Busento è una strada stretta e poco trafficata ma, a causa delle auto parcheggiate su entrambi i lati, ha spesso una visibilità ridotta e limitata. Fioretti fu colpito dalla parte posteriore destra del mezzo. Fu subito chiaro che il furgone avesse colpito Fioretti con la parte posteriore, un punto “cieco” del mezzo che non permise al conducente di vedere la presenza ... (Lanazione.it)

Notizie dal Parco dei Castelli Romani. Contrasto all’abbandono dei rifiuti : la prima tappa dell’iniziativa a Nemi. Congresso sulle orchidee spontanee a Vallepietra - . Contrasto all’abbandono dei rifiuti: la prima tappa dell’iniziativa a Nemi. Congresso sulle orchidee spontanee a Vallepietra sembra essere il primo su Cronache Cittadine. Cronache Cittadine NEMI – Buona la prima per il progetto di cittadinanza attiva, il piano di contrasto all’abbandono dei rifiuti nelle aree L'articolo Notizie dal Parco dei Castelli Romani. (Cronachecittadine.it)