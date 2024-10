Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza. Incendio tra le tende degli sfollati, almeno 4 morti (Di lunedì 14 ottobre 2024) almeno quattro persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano contro un accampamemto di sfollati nell’ospedale dei Martiri di al Aqsa, nel centro di Gaza. Lo afferma il ministero della Sanità di Gaza, secondo cui le bombe hanno colpito le tende degli sfollati all’interno dell’ospedale, situato nella città di Deir al Balah. E’ la settima volta Feedpress.me - Raid di Israele su un centro di comando Hamas in un ospedale di Gaza. Incendio tra le tende degli sfollati, almeno 4 morti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024)quattro persone sono morte e più di 40 sono rimaste ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano contro un accampamemto dinell’dei Martiri di al Aqsa, neldi. Lo afferma il ministero della Sanità di, secondo cui le bombe hanno colpito leall’interno dell’, situato nella città di Deir al Balah. E’ la settima volta

