Portuali Dorica ko Tolentino corsaro

(Di lunedì 14 ottobre 2024): S. Tavoni, Candolfi, F. Tavoni (13’ st Vitucci), Testoni (13’ st Marzioni), Savini, Rinaldi, De Marco, Sassaroli (42’ st Mascambruni), Gioacchini (23’ st Canulli), Franca (13’ st Girolimini), Lucesoli. All. Ceccarelli: Bucosse, A. Salvucci, Mariani, Strano, Badiali, Tomassetti, Stricker (36’ st Pesaresi), Tortelli (42’ st Di Biagio), Moscati (1’ st Lovotti), Capezzani (9’ st Tizi), Naddeo (20’ st Cicconetti). All. Passarini Arbitro: Denti di Pesaro Reti: 8’ st Tortelli, 50’ aut. Candolfi Note: al 13’ st Capezzani sbaglia un calcio di rigore; amm. De Marco, Girolimini, Stricker, Mariani; recupero 1’+7’ Due gol, blitz e sorpasso. È unquello che torna dal Del Conero di Ancona con tre punti in più, superando iper 0-2.