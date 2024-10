Calciomercato.it - Pogba tuona: “Non ho fatto nulla, ho solo un pensiero”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Paulin ottica di un ritorno in campo, il francese ribadisce la sua innocenza: “Non ho” Il Tas di Losanna ha deciso di ridurre a 18 mesi la sua squalifica per doping e ora Paulè desideroso di ripartire. Il ritorno in campo è previsto quindi nel marzo 2025, ma non è detto che sia con la maglia della Juventus. Paul(LaPresse) – calciomercato.itLe possibilità di vedere il centrocampista francese di nuovo in campo con la maglia bianconera, in realtà, pare essere piuttosto remota. La società starebbe lavorando alla rescissione consensuale del calciatore. Una delle ipotesi in merito al suo futuro riguarda la MLS dove almeno un paio di franchigie, tra cui l’Inter Miami di Messi, sarebbero pronte ad accoglierlo. Mavuole dimostrare di poter essere ancora importante per una squadra che milita in uno dei top campionati europei.