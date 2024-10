“Per mia cognata e suo marito i figli erano un fastidio di cui volevano liberarsi. Mi hanno detto: ‘Pensavamo fossero un accessorio’. Ora i suoi gemelli sono miei figli” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Pensavamo che i figli fossero un accessorio, come una borsa firmata o un nuovo cellulare. Ci siamo sbagliati“. Con queste agghiaccianti parole, una donna americana racconta la decisione della cognata “pentita” di essere diventata madre: dare in adozione i suoi due gemelli. No, non è la trama di una serie tv di quart’ordine, ma quanto successo ahinoi realmente negli Stati Uniti. La storia, riportata dal New York Post, sta facendo il giro del web, scatenando un’ondata di indignazione. “Io e mio marito siamo diventati genitori con il desiderio di avere tre o quattro figli – inizia a raccontare la donna -. La mia prima gravidanza è stata complicata, ma i dottori mi hanno detto che avrei potuto avere altri bambini. La seconda gravidanza, però, è stata terribile ed è finita con un’isterectomia“. Ilfattoquotidiano.it - “Per mia cognata e suo marito i figli erano un fastidio di cui volevano liberarsi. Mi hanno detto: ‘Pensavamo fossero un accessorio’. Ora i suoi gemelli sono miei figli” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Pensavamo che iun accessorio, come una borsa firmata o un nuovo cellulare. Ci siamo sbagliati“. Con queste agghiaccianti parole, una donna americana racconta la decisione della“pentita” di essere diventata madre: dare in adozione idue. No, non è la trama di una serie tv di quart’ordine, ma quanto successo ahinoi realmente negli Stati Uniti. La storia, riportata dal New York Post, sta facendo il giro del web, scatenando un’ondata di indignazione. “Io e miosiamo diventati genitori con il desiderio di avere tre o quattro– inizia a raccontare la donna -. La mia prima gravidanza è stata complicata, ma i dottori miche avrei potuto avere altri bambini. La seconda gravidanza, però, è stata terribile ed è finita con un’isterectomia“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiocco rosa in casa Bruganelli – Bonolis : è nata la figlia di Claudia Ruggeri - cognata di Sonia (FOTO) - Nella didascalia del post condiviso su Instagram si legge: “Sei l’amore di mamma e papà”. Nonostante l’annuncio pubblico, sembra che mamma e papà vogliano mantenere un po’ di privacy in questo momento così speciale per la loro famiglia. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per far lavorare un parente”. (Donnapop.it)

Amanda del Grande Fratello è sposata e ha figli? Conosciamo la cognata di Al Bano! - Sappiamo che ha frequentato il liceo classico a Lecce e fin da piccola ha studiato danza classica. In passato la concorrente del Grande Fratello ha avuto due relazioni sentimentali importanti. E sì, perché la ragazza è la cognata del cantante Al Bano e sorella minore delle due gemelle, diventate popolari come showgirl nei primi anni del Duemila. (Donnapop.it)