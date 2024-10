**Palermo: rifiuti bruciati vicino scuola e preside fa evacuare Istituto Saladino, 'fumi tossici'** (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palermo, 14 ott. (Adnkronos) - Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola e il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo Giusto Catania ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è lo stesso preside Catania. "Vista la catasta di rifiuti bruciati in prossimità dell'edificio scolastico di via Barisano da Trani, visto il propagarsi di cattivi odori all'interno dell'edificio scolastico, considerato il rischio di esalazioni tossiche e la necessità di tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre che la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, dispone urgentemente l'evacuazione dei locali", si legge nell'ordine di evacuazione. Liberoquotidiano.it - **Palermo: rifiuti bruciati vicino scuola e preside fa evacuare Istituto Saladino, 'fumi tossici'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Palermo, 14 ott. (Adnkronos) - Troppinei pressi dellae ildell'comprensivo Giulianadi Palermo Giusto Catania ha fattoi locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa delle presenza dipotenzialmente". A renderlo noto è lo stessoCatania. "Vista la catasta diin prossimità dell'edificio scolastico di via Barisano da Trani, visto il propagarsi di cattivi odori all'interno dell'edificio scolastico, considerato il rischio di esalazioni tossiche e la necessità di tutelare la salute collettiva delle studentesse e degli studenti, oltre che la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori, dispone urgentemente l'evacuazione dei locali", si legge nell'ordine di evacuazione.

