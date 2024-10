Officine storiche di Porta a Mare, furto al negozio Giochi Preziosi: ladro fermato dalla polizia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora un furto all'interno del centro commerciale Officine storiche di Porta a Mare, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, un uomo, arrivato in compagnia di moglie e figlio, è stato sorpreso dentro il negozio Giochi Preziosi nel tentativo di occultare della merce afferrata dagli Livornotoday.it - Officine storiche di Porta a Mare, furto al negozio Giochi Preziosi: ladro fermato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ancora unall'interno del centro commercialedi, dove nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, un uomo, arrivato in compagnia di moglie e figlio, è stato sorpreso dentro ilnel tentativo di occultare della merce afferrata dagli

