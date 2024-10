Thesocialpost.it - Nomine di Giuli, è caos. E il ministro è un problema per il Governo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’operato delalla guida del Ministero della Cultura non smette di sollevare polemiche e di suscitare critiche. In un durissimo articolo di Flaminia Camilletti su La Verità, vengono sottolineati tutti i dubbi innanzitutto sulla scelta di Francesco Spano “che finanziò con 55.000 Euro un’associazione Lgbtq che praticava postituzione e scambismo”, scrive il quotidiano. Spano è stato nominato al posto di Francesco Giglioli, una decisione che sempre secondo La Verità non ha niente a che vedere con il caso Sanano-Boccia, ma rappresenta una scelta autonoma del. Un caso politico sempre aperto Il mondo dei Pro Vita sta dando battaglia e si oppone alla scelta del, con una petizione che ha già raggunto le 10.000 firme. “La portata della polemica ai tempi fu tale che nemmeno ildi allora poté difendere Spano ed evitare le dimissioni”.