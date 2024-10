Nobel: premio per l’economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (LaPresse) – Daron Acemoglu e Simon Johnson del Massachusetts Institute of Technology e James A. Robinson della University of Chicago sono i vincitori del premio Nobel per l’economia per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson – hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio. Lapresse.it - Nobel: premio per l’economia ad Acemoglu, Johnson e Robinson Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (LaPresse) – Darone Simondel Massachusetts Institute of Technology e James A.della University of Chicago sono i vincitori delperper i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. L’annuncio è stato dato dalla Royal Swedish Academy of Sciences. “I premiati di quest’anno nelle scienze economiche – Daron, Simone James– hanno dimostrato l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un Paese – spiega l’Academy – Le società con uno scarso stato di diritto e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in meglio.

