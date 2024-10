Nations League, Spalletti: “Molti israeliani non vogliono la guerra, si gioca con la speranza di convincerne altri” - VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, alla vigilia della partita di Nations League Italia-Israele a Udine, ha dichiarato: “Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano Molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo conv Ilgiornaleditalia.it - Nations League, Spalletti: “Molti israeliani non vogliono la guerra, si gioca con la speranza di convincerne altri” - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ct della Nazionale, Luciano, alla vigilia della partita diItalia-Israele a Udine, ha dichiarato: “Si va are la partita con ladi convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci sianoche nonlae noi dobbiamo conv

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia contro Israele per il primo posto in Nations League : orario e formazioni della partita - Luciano Spalletti in conferenza stampa (Getty Images). In attacco ci sarà di nuovo Retegui, attorno a cui avrà libertà di movimento Raspadori. «Avrei preferito un clima migliore», ha spiegato il commissario tecnico della Nazionale Spalletti in conferenza stampa. «Giocheremo con la speranza di convincere sempre qualcuno in più, perché io penso che ci siano anche molti israeliani che non vogliono ... (Lettera43.it)

Formazioni ufficiali Bosnia-Ungheria : Nations League 2024/25 - . Le formazioni ufficiali di Bosnia-Erzegovina-Ungheria, match del girone 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. Di seguito ecco le scelte dei due Ct a partire dal fischio d’inizio. Terza contro quarta. La partita è in programma alle 20:45 di oggi, lunedì 14 ottobre nella cornice dello stadio Bilino Polje (Zenica). (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Germania-Olanda : Nations League 2024/2025 - Le formazioni ufficiali di Germania-Olanda, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League. . Le formazioni ufficiali Germania: in attesa Olanda: in attesa The post Formazioni ufficiali Germania-Olanda: Nations League 2024/2025 appeared first on SportFace. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. (Sportface.it)