(Adnkronos) – durante l'esecuzione dell'inno israeliano si sono levati fischi da parte del pubblico presente al 'Bluenergy Stadium' di Udine per il match valido per la quarta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League tra l'Italia e Israele. fischi anche al momento della stretta di mano tra i due ct, Luciano Spalletti L'articolo Nations League, fischi durante inno Israele a Udine proviene da Webmagazine24.

Highlights e gol Bosnia-Ungheria 0-2 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Il video con gli highlights e i gol di Bosnia-Ungheria 0-2, match valido per la quarta giornata dei gironi di Nations League 2024/2025. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLI HIGHLIGHTS DI BOSNIA-UNGHERIA The post Highlights e gol Bosnia-Ungheria 0-2: Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

PAGELLE Italia Israele - TOP e FLOP del match : i voti della partita di Nations League - PAGELLE NATIONS LEAGUE: LE VALUTAZIONI DEL MATCH NATIONS LEAGUE ITALIA (3-5-1-1): Vicario 6; Di Lorenzo 8, Bastoni 6, Calafiori 6,5; […]. I TOP e i FLOP del match valido per la NATIONS LEAGUE 2024/25: pagelle Italia Israele tra promossi e bocciati Le pagelle dei protagonisti del match tra Italia e Israele, valida per la Nations League 2024/2025. (Calcionews24.com)

Poker azzurro in Nations League - Israele travolto 4-1 - In gol Di Lorenzo (doppietta), Retegui e Frattesi, passaggio ai quarti più vicino UDINE - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre più vicino. Rispetto alla part . (Ilgiornaleditalia.it)