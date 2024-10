Nations League: Asllani trascina l'Albania, la Francia batte il Belgio e insegue l'Italia. Germania-Olanda 1-0 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo l`Italia questa sera in Nations League. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-Albania (Gruppo 1 della Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo l`questa sera in. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-(Gruppo 1 della

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Poker azzurro in Nations League - Israele travolto 4-1 - In gol Di Lorenzo (doppietta), Retegui e Frattesi, passaggio ai quarti piĂą vicino UDINE - L'Italia vince e convince anche nella quarta giornata di Nations League e consolida il primo posto nel girone: a Udine, Israele travolto 4-1 e passaggio ai quarti di finale sempre piĂą vicino. Rispetto alla part . (Ilgiornaleditalia.it)

Nations League 2024/2025 : Kolo Muani trascina la Francia - vittorie per Germania e Ungheria - The post Nations League 2024/2025: Kolo Muani trascina la Francia, vittorie per Germania e Ungheria appeared first on SportFace. 2-1 il punteggio finale, con gli uomini di Deschamps che hanno stretto i denti nel finale per via dell’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Tchouameni. La rete del momentaneo 1-1 l’aveva segnata Openda, mentre in precedenza Tielemans aveva sbagliato un ... (Sportface.it)

Highlights e gol Germania-Olanda 1-0 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) -  A decidere il match dell’Allianz Arena è Leweling, attaccante dello Stoccarda, che al 2? si vede annullare una rete mentre al 63? trova la via del gol e regala i tre punti alla squadra di Nagelsmann. Non pervenuta l’Olanda al punto che ha chiuso la partita con 0 tiri in porta. GLI HIGHLIGHTS DI GERMANIA-OLANDA The post Highlights e gol Germania-Olanda 1-0: Nations League 2024/2025 (VIDEO) ... (Sportface.it)