Napoli infortunio per Lobotka con la Slovacchia | problema muscolare

(Di lunedì 14 ottobre 2024)in ansia per le condizioni di Stanislav, uscito al minuto 83 di Azerbaigian-per un. Il centrocampista azzurro, punto fermo insostituibile per Conte così come per i precedenti allenatori partenopei, ha alzato bandiera bianca a causa di un. I media slovacchi, STVR il più autorevole, parlano di unal muscolo della coscia, in particolare al flessore, ma non sono noti ulteriori dettagli né ovviamente i tempi di recupero. Ulteriori esami specialistici nelle prossime ore.