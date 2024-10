Misteriosa aggressione in provincia di Latina: 26enne costretto al ricovero in ospedale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Misterioso episodio di violenza a Sabaudia Un giovane di 26 anni è stato vittima di un’aggressione brutale sul Lungomare Pontino nelle prime ore di ieri mattina. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30, al termine di una serata trascorsa in un noto locale della zona. Ora il ragazzo è ricoverato al Santa Maria Goretti di Latina con ferite multiple al volto e un occhio tumefatto. aggressione improvvisa dopo il party Il giovane, un libero professionista di Latina residente a Cisterna, stava raggiungendo l’auto con un’amica quando è stato improvvisamente avvicinato da due uomini. I due, apparentemente tra i 25 e i 30 anni, lo hanno spinto a terra e colpito ripetutamente con calci e pugni. L’aggressione è avvenuta di fronte a diversi testimoni e senza un apparente motivo. I due assalitori sono poi fuggiti in un’auto scura. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Misterioso episodio di violenza a Sabaudia Un giovane di 26 anni è stato vittima di un’brutale sul Lungomare Pontino nelle prime ore di ieri mattina. L’episodio è avvenuto intorno alle 3:30, al termine di una serata trascorsa in un noto locale della zona. Ora il ragazzo è ricoverato al Santa Maria Goretti dicon ferite multiple al volto e un occhio tumefatto.improvvisa dopo il party Il giovane, un libero professionista diresidente a Cisterna, stava raggiungendo l’auto con un’amica quando è stato improvvisamente avvicinato da due uomini. I due, apparentemente tra i 25 e i 30 anni, lo hanno spinto a terra e colpito ripetutamente con calci e pugni. L’è avvenuta di fronte a diversi testimoni e senza un apparente motivo. I due assalitori sono poi fuggiti in un’auto scura.

