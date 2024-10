Milan, dove è finito Ibrahimovic? (Di lunedì 14 ottobre 2024) dove è finito Zlatan Ibrahimovic? Dopo le due sconfitte consecutive rimediate prima della sosta tra Leverkusen e Firenze il Milan fa nuovamente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)Zlatan? Dopo le due sconfitte consecutive rimediate prima della sosta tra Leverkusen e Firenze ilfa nuovamente

Cafu non dimentica il passaggio al Milan : «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone - ma quando è arrivata la chiamata…» - Cafu non dimentica il passaggio al Milan: «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone, ma…». Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano Intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex Milan e Roma Cafu ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo passaggio in rossonero. Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano: PAROLE – «Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi ... (Calcionews24.com)

Milan - Fabio Capello contro Fonseca : noi sapevamo chi doveva battere i rigori… - Un esempio? Uno comincia con la L… Questo, invece, il passaggio di Capello sul ruolo dell’ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic all’interno del club di via Aldo Rossi: Ibra ha il potenziale per fare il dirigente. it) Milan, Fabio Capello contro Fonseca: noi sapevamo chi doveva battere i rigori… LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, non solo Morten Frendrup: c’è Carney Chukwuemeka. (Dailymilan.it)

Capello ricorda il suo Milan e lancia una frecciatina : «All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori» - «Altro comportamento non da Milan. Erano giocatori fantastici, ma non si accontentavano mai. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Fabio Capello: «Ciò che è accaduto è semplicemente inaccettabile. Fonseca aveva chiaro chi fosse il rigorista, eppure è andata diversamente. L'articolo Capello ricorda il suo Milan e lancia una frecciatina: «All’epoca sapevamo chi doveva battere i rigori» ... (Ilnapolista.it)