Secoloditalia.it - “Meloni mi preoccupa, usa il vittimismo come strategia”: delirio di Donatella Di Cesare (video)

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Vittimista per, mi.”. La prof rossaDinon perde occasione per attaccare Giorgiaanche negando l’evidenza. Per la docente della Sapienza la premier addirittura userebbe il: per impaurire gli italiani. (Qui il). L’intervento scomposta e delirante della Diche inneggiava alla “compagna Luna” Barbara Balzerani, va in onda su La7. 7000 accessi abusivi, conti correnti e carte di credito spiate sono un nulla per lei. Si parla dello “spione” di Bitonto a L’aria che tira da David Parenzo. Lei è stata solo capace di alzare il ditino e bacchettare l’eloquio della premier: che esagerazione – dice- parlare di “gruppi di pressione”: mi fa pensare al ‘deeep State’: ossia di forze oscure che vogliono destabilizzare il governo”.