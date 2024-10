Ilfattoquotidiano.it - Martedì alle 20 in consiglio dei ministri la manovra e una “informativa” sul Documento programmatico di bilancio

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Va avanti evidentemente fino all’ultimo secondo il lavoro sulle coperture dellada circa 25 miliardi di euro. Gli ultimi giorni hanno visto forti divergenze tra ie il titolare di via XX settembre Giancarlo Giorgetti sui tagli di spesa ritenuti necessari dal Mef e litigi in maggioranza sull’ipotesi di maggiori tasse a carico delle banche.era atteso indeiildi, la cornice macroeconomica dellacon le principali voci di entrata e di spesa, che in base ai regolamenti europei va inviata a Bruxelles entro il 15 ottobre. Stando alla convocazione inviata ai, attesi a Palazzo Chigi20, sul Dpb si terrà solo una ““. Locuzione che di solito viene utilizzata quando ildi cui si parla non è ancora chiuso.