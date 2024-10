Screenworld.it - M. L’ora del Destino: il quarto e ultimo libro di Scurati verrà presentato alla Buchmesse di Francoforte

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Antonioritorna con M.del, l’capitolo della quadrilogia best seller dedicatafigura di Benito Mussolini e al fascismo. Ilsarà edito da Bompiani e uscità in tutte le libreria d’Italia il 16 ottobre 2024 e nello stesso giorno saràprestigiosadi(la Fiera delpiù importante in Germania) come rappresentante dell’Italia, partecipante come nazione Ospite d’Onore. Lo scrittore, nonostante il suo declino all’invito di far parte della delegazione italiana a causa di disaccordi interni, sarà presente all’evento allo stand Giunti-Bompiani a partire dalle 13:00 e si potrà accedere fino ad un eventuale esaurimento dei posti disponibili. La presentazione al grande pubblico av, invece, il 28 ottobre 2024 alle 19 presso la Fondazione Feltrinelli a Milano. M.