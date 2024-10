Metropolitanmagazine.it - Lupo Alberto compie 50 anni e la casa editrice Gigaciao lo festeggia con un’opera unica: “Tutto un altro Lupo Alberto”

(Di lunedì 14 ottobre 2024)spegne 50 candeline e, laindipendente creata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua, è pronta arlo in grande stile con tutti i suoi lettori, grandi e piccoli, grazie a un volume unico che non potrà assolutamente mancare nelle librerie degli italiani.i 50con una raccolta Photo Credits: gdg pr Public, Digital & Media RelationsIlpiù famoso d’Italia e tutti i simpaticissimi abitanti della Fattoria McKenzie saranno, infatti, protagonisti di “un”,e imperdibile, disponibile in libreria e fumetteria dal 15 ottobre, che in oltre 180 pagine racchiude più di 30 storie realizzate da giovani e talentuosi autori, un vero e proprio atto d’amore nei confronti dei personaggi creati dal mitico Guido Silvestri, in arte Silver.