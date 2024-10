Lucca Comics & Games 2024 – Le ultime novità dell’area Movie (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si arricchisce di preziose novità il programma dell’area Movie di Lucca Comics & Games, sezione dedicata a cinema, serie tv e entertainment ideata e organizzata da QMI. Il 2 novembre, Prime Video porterà a Lucca un ospite d’eccezione: Tim Miller, creatore ed executive producer di Secret Level, la nuova serie antologica animata che racconta 15 storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. In uscita dal 10 dicembre, ogni episodio rappresenterà l’inizio di una nuova avventura, svelando mondi emozionanti ispirati a classici del video gaming come Armored Core, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Mega Man, PAC-MAN e molti altri. Durante il panel, Miller mostrerà clip esclusive e racconterà il dietro le quinte e le curiosità sugli stupefacenti episodi, caratterizzati da un’animazione e una narrazione rivoluzionarie. Nerdpool.it - Lucca Comics & Games 2024 – Le ultime novità dell’area Movie Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si arricchisce di prezioseil programmadi, sezione dedicata a cinema, serie tv e entertainment ideata e organizzata da QMI. Il 2 novembre, Prime Video porterà aun ospite d’eccezione: Tim Miller, creatore ed executive producer di Secret Level, la nuova serie antologica animata che racconta 15 storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. In uscita dal 10 dicembre, ogni episodio rappresenterà l’inizio di una nuova avventura, svelando mondi emozionanti ispirati a classici del video gaming come Armored Core, Crossfire, Dungeons; Dragons, Exodus, Mega Man, PAC-MAN e molti altri. Durante il panel, Miller mostrerà clip esclusive e racconterà il dietro le quinte e le curiosità sugli stupefacenti episodi, caratterizzati da un’animazione e una narrazione rivoluzionarie.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crunchyroll porta gli anime più amati a Lucca Comics & Games - da Blue Lock a Dan Dan Dan - I cartoni più popolari e una nuova, promettente serie dedicata a demoni e alieni sono al centro di experience, quiz, panel e anteprime che lo streamer organizza alla fiera del fumetto che si tiene dal 30 ottobre al 3 novembre. (Wired.it)

Lucca Comics & Games 2024 – Padiglione monografico dedicato a YOSHITAKA AMANO - 000 confezioni esclusive dedicate al Maestro raffiguranti quattro diversi soggetti: le tre immagini che Amano ha pensato per i poster di Lucca Comics & Games e una quarta dedicata a Water Warrior. A rendere unica l’exhibition saranno le esperienze irripetibili a questa correlate, come la visita dell’esposizione direttamente accompagnati dall’artista: un evento eccezionale per sole 50 ... (Nerdpool.it)

Le attività di Crunchyroll a Lucca Comics & Games - CRUNCHY BOOM – Dopo il successo del Crunchy Boom al Japan Expo 2024, i fan di Lucca Comics & Games potranno replicare il divertimento, ballare – con una sorpresa: un test al buio per indovinare la canzone dell’anime! E non finisce qui. Per la prima volta a Lucca Comics & Games, Sabato 2 novembre dalle 14. (Nerdpool.it)