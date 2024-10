Lo spettacolare ammaraggio di Starship: il video delle telecamere sul razzo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il razzo di Space X è stato progettato per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2026. Non solo, il grande piano di Elon Musk è colonizzare Marte con cinque missioni Starship. L'ammaraggio preciso è un un grande passo avanti. Fanpage.it - Lo spettacolare ammaraggio di Starship: il video delle telecamere sul razzo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildi Space X è stato progettato per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2026. Non solo, il grande piano di Elon Musk è colonizzare Marte con cinque missioni. L'preciso è un un grande passo avanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Space X - l'atterraggio perfetto del razzo di Starship nella base di lancio dopo un volo di 7 minuti - primo rientro riuscito su 5 tentativi - VIDEO - SpaceX, l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, ha lanciato il suo quinto volo di prova per la nave spaziale Starship dalla sua struttura Starbase vicino a Brownsville, Texas, e ha poi recuperato il razzo Super Heavy di ritorno sulla piattaforma con bracci meccanici, conosciuti com . (Ilgiornaleditalia.it)

SpaceX - nuovo test di volo per Starship : razzo rientra alla base per la prima volta - SpaceX, l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, ha lanciato il suo quinto volo di prova per la nave spaziale Starship dalla sua struttura Starbase vicino a Brownsville, Texas, e ha poi recuperato il razzo, Super Heavy, di ritorno sulla piattaforma con bracci meccanici, conosciuti come 'chopsticks'. (Liberoquotidiano.it)

SpaceX - nuovo test di volo per Starship : razzo rientra alla base per la prima volta - Con un’altezza di quasi 121 metri, la Starship, senza equipaggio, ha tracciato un percorso nel Golfo del Messico come le quattro volte precedenti: in quei casi però i booster erano finiti distrutti subito dopo il decollo o durante l’atterraggio in mare. Questa volta SpaceX è riuscita a riportare il razzo sulla piattaforma da cui era decollato sette minuti prima. (Lapresse.it)