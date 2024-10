Liberoquotidiano.it - Lo sfregio a Romina, la figlia di Al Bano: "Come mi chiavano a scuola"

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Carrisi insieme a papà Alospiti da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo (rotocalco televisivo con servizi sui fatti della settimana, soprattutto notizie rosa) per presentare il nipotino, Axel Lupo, nato il 24 gennaio scorso e avuto dalla relazione con il regista Stefano Rastelli. La conduttrice subito chiede cosa lei abbia imparato da un papà così famoso: “La tenacia, la resilienza e la generosità. Papà è l'uomo più generoso che conosca. Sa sempre trovare una via d'uscita, una risoluzione per qualsiasi problema. Non è facile essere ladi Al”. A, la stessanon sempre veniva trattata con il giusto garbo, per via del suo cognome pesante, soprattutto nel momento in cui il papà divorziò daPower, così un'insegnante le disse: “Adesso sei ladi due divorziati. Mi mettevano dei pesi inutili”.