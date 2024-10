LIVE Sonego-Huesler 6-65-0 ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA | siamo al tie-break nel 1 set

LIVE Sonego-Huesler 6-6(5-0), ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: siamo al tie-break nel 1° set (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Servizio vincente Sonego! 4-0 Servizio e dritto! 3-0 Doppio fallo (1°). Disastro Huesler! 2-0 Si ferma sul nastro il dritto in controbalzo di Huesler, forzato dalla risposta di dritto profondissima dell’azzurro. 1-0 Gran prima, approccio slice che dà il punto a Sonego! 6-6 Prima vincente: tie-break! 40-30 Gran punto! Super coppia di rovesci di Huesler, che si getta a rete. Miracolo di Sonego a far giocare un passante molto complicato con lo slice, ma lo svizzero con un guizzo arriva sul recupero dell’azzurro. 30-30 Incoccia alla grande la risposta di rovescio Sonego e infila il serve&volley di Huesler. 30-15 Anche stavolta aveva pasticciato al volo lo svizzero, peccato il passante sul nastro dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Sonego-Huesler 6-6(5-0), ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: siamo al tie-break nel 1° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-0 Servizio vincente! 4-0 Servizio e dritto! 3-0 Doppio fallo (1°). Disastro! 2-0 Si ferma sul nastro il dritto in controbalzo di, forzato dalla risposta di dritto profondissima dell’azzurro. 1-0 Gran prima, approccio slice che dà il punto a! 6-6 Prima vincente: tie-! 40-30 Gran punto! Super coppia di rovesci di, che si getta a rete. Miracolo dia far giocare un passante molto complicato con lo slice, ma lo svizzero con un guizzo arriva sul recupero dell’azzurro. 30-30 Incoccia alla grande la risposta di rovescioe infila il serve&volley di. 30-15 Anche stavolta aveva pasticciato al volo lo svizzero, peccato il passante sul nastro dell’azzurro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sonego-Huesler 5-4 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 1° set - 40-15 Doppio fallo (1°). In caso di vittoria ci sarebbe poi Casper Ruud, in disperata ricerca di punti per un posto alle Finals. 30-0 Solido nei pressi della rete, dopo la prima, Sonego! 15-0 Servizio e dritto per l’azzurro! 2-2 Recupero in slice in rete di Sonego. 15-15 Miracolo in risposta alla prima al corpo di Huesler, poi l’errore di volo dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Sonego-Huesler 5-5 - primo turno Atp Stoccolma 2024 : RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Sempre avanti Sonego, 4-3. Il live e la diretta testuale di Sonego-Huesler, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Stoccolma 2024 (cemento indoor). 40-15. L’elvetico, infatti, è un avversario estremamente tosto in queste condizioni così rapide e si presenta alla sfida carico di fiducia dopo aver vinto due buone partite nel tabellone cadetto. (Sportface.it)

LIVE Sonego-Huesler 4-3 - ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA : serve prima l’azzurro nel 1° set - 30-30 Molto bene l’azzurro con l’attacco di dritto, e poi la volèe di rovescio definitiva! 30-15 Serve ancora bene lo svizzero da destra. 15-0 Servizio e dritto Sonego! 3-3 Quasi riesce il miracolo sopra la testa a Sonego, la prima di Huesler fa però ancora la differenza. 1-0 Ace (2°)! 40-15 Altra prima vincente! 30-15 Risponde profondo, attacca e chiude con una bellissima volèe di rovescio ... (Oasport.it)