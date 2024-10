Lite in strada durante un controllo. Agenti della Municipale restano feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Castiglione della Pescaia, 14 ottobre 2024 – Momenti molto concitati ieri a Castiglione per una Lite scoppiata fra un cittadino e due Agenti della Polizia Municipale, con quest’ultimi due che sono poi dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Tutto è avvenuto durante il controllo che gli Agenti stavano effettuando sulle auto in sosta nei pressi del porto canale. Ad un certo punto si è avvicinato un uomo in bicicletta e in breve tempo è nato un litigio. I due Agenti si sono fatti medicare dai medici, mentre l’uomo è stato identificato. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Lanazione.it - Lite in strada durante un controllo. Agenti della Municipale restano feriti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) CastiglionePescaia, 14 ottobre 2024 – Momenti molto concitati ieri a Castiglione per unascoppiata fra un cittadino e duePolizia, con quest’ultimi due che sono poi dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso. Tutto è avvenutoilche glistavano effettuando sulle auto in sosta nei pressi del porto canale. Ad un certo punto si è avvicinato un uomo in bicicletta e in breve tempo è nato un litigio. I duesi sono fatti medicare dai medici, mentre l’uomo è stato identificato. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza.

