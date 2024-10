Gamberorosso.it - L'invasione dei cetriolini sottaceto è inarrestabile

(Di lunedì 14 ottobre 2024) È innegabile, i cetrioli (freschi o) sono protagonisti della rete. Che siano impiegati in ricette, come la viralissima insalata di Logan Moffit detto "cucumber boy", o protagonisti della mania della generazione Zeta, i social come TikTok sono invasi dalle cucurbitacee. Di colore rosso-mela-candita e solitamente arricchito con un bizzarro assortimento di caramelle, chips piccanti e spezie, la ricetta dei chamoy pickles è l'ultima tendenza sulla bocca di tutti. Cosa sono i chamoy pickles? L'ennesima follia virale sulla piattaforma TikTok si chiama chamoy pickles. Sono più di 300 milioni i video che hanno come protagonisti iimmersi in una miscela di salsa chamoy, polvere di caramelle agrodolci (un ingrediente molto comune nella cucina messicana) e Tajin (condimento messicano a base di peperoncini, lime e sale).