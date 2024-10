L’ex preparatore di Djokovic: “Mamma guarda come mi diverto”. Il nuovo staff di Sinner è già famiglia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marco Panichi, il nuovo preparatore atletico di Jannik Sinner, è già diventato parte della 'famiglia' tennistica del campione azzurro, così come il fisioterapista Badio: aria buona di cui l'altoatesino ha bisogno. Arriva il messaggio di Panichi, ex di Djokovic, dopo il trionfo di Sinner sul serbo in finale a Shanghai. Fanpage.it - L’ex preparatore di Djokovic: “Mamma guarda come mi diverto”. Il nuovo staff di Sinner è già famiglia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marco Panichi, ilatletico di Jannik, è già diventato parte della '' tennistica del campione azzurro, cosìil fisioterapista Badio: aria buona di cui l'altoatesino ha bisogno. Arriva il messaggio di Panichi, ex di, dopo il trionfo disul serbo in finale a Shanghai.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lautaro Martinez - così Pincolini (preparatore) : «Faccia come nel tennis» - La condizione di Lautaro Martinez è uno temi di discussione in casa Inter. Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Lautaro Martinez, così Pincolini (preparatore): «Faccia come nel tennis») © ... (Inter-news.it)

Sinner ufficializza Panichi come nuovo preparatore atletico - scelto anche il fisioterapista - Jannik Sinner ha iniziato la sua collaborazione con Marco Panichi come nuovo preparatore atletico. I due si sono ritrovati a Monte Carlo. Al loro fianco anche Ulises Badio, nuovo fisioterapista dell'azzurro. Il team è completo.Continua a leggere . (Fanpage.it)