Le piccole e medie imprese italiane tassate 120 volte più dei giganti del web

Milano, 14 ottobre 2024 – Piccolo non è sempre bello. Spesso si trasforma in un confronto simile a quello tra Davide e Golia soprattutto se si mette a confronto la tassazione applicata alle piccole e medie aziende con quella dei giganti del web. Sino alla fine dell'anno scorso, infatti, i giganti del web hanno continuato a trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei paesi a fiscalità di vantaggio. Risultato? Grazie a queste operazioni elusive, il nostro erario ha incassato da queste WebSoft solo le briciole. Vediamo i numeri emersi dal confronto messo a punto dall'Ufficio studi della CGIA. Se le nostre piccole imprese pagano ogni anno 24,6 miliardi di tasse, le 25 multinazionali del web presenti in Italia, invece, ne versano molte meno: secondo l'Area Studi di Mediobanca solo 206 milioni di euro.

