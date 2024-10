Lapresse.it - LaPresse sceglie ADVANT Nctm come suo unico partner di riferimento

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Dall’inizio di quest’anno– agenzia di stampa multimedia con sede principale a Milano per il mercato europeo e New York per il mercato internazionale – ha sceltoper l’abilità dei loro professionisti di soddisfare le loro complesse esigenze e per la trasversalità dei servizi legali offerti. Fondata nel 1994 a Torino,è una Media Company di punta nel settore dell’informazione, della comunicazione e dell’intrattenimento e conta oggi dieci sedi in Italia e altre ben quindici sedi nel mondo, oltre ad avere una consolidataship esclusiva con Associated Press.