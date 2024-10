Labbra perfette, guida all’acquisto del prodotto giusto per idratarle (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le nostre Labbra, costantemente esposte a fattori esterni, richiedono una cura particolare. Che si tratti di un balsamo o di uno stick idratante, con i prodotti giusti si può curare nel modo corretto questa parte delicata del viso, effettuando, al contempo, un rituale di bellezza piacevole, oltre che utile per il proprio benessere quotidiano. Prevenzione La pelle delle Labbra è estremamente sottile e priva di ghiandole sebacee, il che le rende particolarmente soggette alla secchezza. Per proteggerle da freddo, sole e vento, è fondamentale applicare regolarmente un prodotto idratante. Anche abitudini come leccarsi le Labbra o respirare con la bocca possono peggiorare la secchezza. Un altro fattore cruciale è mantenere il corpo ben idratato bevendo a sufficienza durante il giorno, quindi almeno un paio di litri d’acqua o di liquidi senza zucchero. Quotidiano.net - Labbra perfette, guida all’acquisto del prodotto giusto per idratarle Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le nostre, costantemente esposte a fattori esterni, richiedono una cura particolare. Che si tratti di un balsamo o di uno stick idratante, con i prodotti giusti si può curare nel modo corretto questa parte delicata del viso, effettuando, al contempo, un rituale di bellezza piacevole, oltre che utile per il proprio benessere quotidiano. Prevenzione La pelle delleè estremamente sottile e priva di ghiandole sebacee, il che le rende particolarmente soggette alla secchezza. Per proteggerle da freddo, sole e vento, è fondamentale applicare regolarmente unidratante. Anche abitudini come leccarsi leo respirare con la bocca possono peggiorare la secchezza. Un altro fattore cruciale è mantenere il corpo ben idratato bevendo a sufficienza durante il giorno, quindi almeno un paio di litri d’acqua o di liquidi senza zucchero.

