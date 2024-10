La tragedia dei giovanissimi tifosi: incidente mortale dopo la trasferta (Di lunedì 14 ottobre 2024) incidente nella notte, muoiono tre giovanissimi tifosi del Foggia – tragedia in Basilicata, dove tre giovanissimi tifosi del Foggia (il più grande aveva 21 anni) hanno perso la vita in un terribile incidente stradale la sera del 13 ottobre 2024. I ragazzi, di ritorno dalla trasferta contro il Potenza, non sono riusciti a tornare a casa. dopo il pareggio per 1-1 della partita, la Statale 93, tristemente nota per la sua pericolosità, è stata teatro di un dramma che ha sconvolto l’intera regione. incidente fatale sulla Statale 93 Il furgone su cui viaggiavano i tre giovani tifosi è uscito di strada all’altezza dell’uscita Potenza Est, a pochi chilometri dallo stadio. L’incidente ha coinvolto anche un’auto che proveniva dalla direzione opposta e un autobus. Uno dei giovani è deceduto sul colpo, mentre gli altri due sono morti poco dopo l’impatto. Urbanpost.it - La tragedia dei giovanissimi tifosi: incidente mortale dopo la trasferta Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)nella notte, muoiono tredel Foggia –in Basilicata, dove tredel Foggia (il più grande aveva 21 anni) hanno perso la vita in un terribilestradale la sera del 13 ottobre 2024. I ragazzi, di ritorno dallacontro il Potenza, non sono riusciti a tornare a casa.il pareggio per 1-1 della partita, la Statale 93, tristemente nota per la sua pericolosità, è stata teatro di un dramma che ha sconvolto l’intera regione.fatale sulla Statale 93 Il furgone su cui viaggiavano i tre giovaniè uscito di strada all’altezza dell’uscita Potenza Est, a pochi chilometri dallo stadio. L’ha coinvolto anche un’auto che proveniva dalla direzione opposta e un autobus. Uno dei giovani è deceduto sul colpo, mentre gli altri due sono morti pocol’impatto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale. Sette i feriti - due sono molto gravi - Due di loro, i più gravi, sono ricoverati in terapia intensiva, poi uno è in chirurgia toracica, due sono in pediatria ed altri due in medicina d'urgenza. . Una trasferta all'insegna dello sport che si trasforma in tragedia - commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi -. Sono in corso indagini da parte della Procura di Potenza per stabilire la dinamica dell'incidente nel ... (Agi.it)

Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale : avevano 13 - 17 e 21 anni - L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un. Avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. (Gazzettadelsud.it)

Drammatico incidente dopo Potenza-Foggia : autobus si ribalta - morti 3 giovanissimi tifosi - L’autobus sul quale viaggiavano, sulla Potenza-Melfi purtroppo già teatro di altri incidenti mortali, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza Est sarebbe finito fuori strada vicino ad una curva, forse a causa dell’impatto con un altro veicolo proveniente dal senso opposto di marcia. I messaggi di cordoglio Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, in un post sui social ha scritto che ... (Dayitalianews.com)