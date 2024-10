La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: la morte di Feliciano (Di lunedì 14 ottobre 2024) ©US MediasetTragico lutto a La Promessa: Feliciano non riesce infatti a sopravvivere allo sparo ricevuto durante una battuta di caccia con Curro, a sua volta ferito, e muore tra le braccia della madre Petra. Una scomparsa che manda in tilt la governante, che non si vuole staccare dal corpo senza vita del figlio. Finché Cruz non scende a consolarla e finisce per scoprire che Feliciano era il figlio – e non il fratello – della sua ‘alleata’. Scoperta che la fa andare su tutte le furie. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in diretta e in replica si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le anticipazioni. Lunedì 14 ottobre 2024: i sensi di colpa di Jana Simona riabbraccia la figlia Virtudes e le spiega i motivi della loro separazione. Feliciano è in fin di vita. Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 ottobre 2024: la morte di Feliciano Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) ©US MediasetTragico lutto a Lanon riesce infatti a sopravvivere allo sparo ricevuto durante una battuta di caccia con Curro, a sua volta ferito, e muore tra le braccia della madre Petra. Una scomparsa che manda in tilt la governante, che non si vuole staccare dal corpo senza vita del figlio. Finché Cruz non scende a consolarla e finisce per scoprire cheera il figlio – e non il fratello – della sua ‘alleata’. Scoperta che la fa andare su tutte le furie. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in diretta e in replica si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. Ecco le. Lunedì 14: i sensi di colpa di Jana Simona riabbraccia la figlia Virtudes e le spiega i motivi della loro separazione.è in fin di vita.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni 15 ottobre : Petra sconvolta per la morte di Feliciano - Pia chiede aiuto a Cruz - La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 14 ottobre 2024 : Addio Feliciano. Petra e Teresa sono disperate! - Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 14 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Feliciano morirà. Per Petra e Teresa sarà una brutta botta. (Comingsoon.it)

La Promessa anticipazioni 13 ottobre - Teresa è disperata : Feliciano sta morendo e Abel non può intervenire - Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4 la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Feliciano è in pericolo e Teresa e Petra non lo lasciano mai solo. (Movieplayer.it)