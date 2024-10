Iodonna.it - La nuova pellicola del regista arriva nelle sale il 16 ottobre

(Di lunedì 14 ottobre 2024)di capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, Francis Ford Coppola è in Italia per presentare il suo ultimo lavoro, il kolossal autofinanziato Megalopolis. Che, dopo il flopamericane, nel nostro Paeseil 16con una grande première a Cinecittà quale preapertura della Festa del Cinema di Roma. Ospite domenica di Mara Venier a Domenica In, ilha parlato del suo film, dell’amore per il cinema e dei progetti futuri. Compreso quello di girare un film in Italia.