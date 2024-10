La governatrice del Michigan Whitmer offende i cattolici: una patatina al posto dell’ostia consacrata (Di lunedì 14 ottobre 2024) La governatrice dello stato del Michigan, Gretchen Whitmer ha pubblicato un video su Tik Tok con l’influencer famosa Liz Plank in cui offende i riti cattolici. La rappresentante dem ha emulato la comunione con una patatina fritta al posto dell’ostia consacrata. La personalità politica avrebbe imboccato la webstar con una patatina fritta proprio come accade nella ritualità della chiesa cattolica. Il video online sarebbe stato utilizzato dalle due protagoniste per promuovere il nuovo Chips Act sulla ricerca voluto da Joe Biden, con un fondo da 280 miliardi di dollari. Whtimer si è poi dovuta scusare con la comunità cattolica dopo la blasfemia in rete. La governatrice Whitmer offende i cattolici e si giustifica “Non farei mai nulla per denigrare la religione di qualcuno” ha dichiarato la Whitmer per poi scusarsi con la comunità cattolica. Secoloditalia.it - La governatrice del Michigan Whitmer offende i cattolici: una patatina al posto dell’ostia consacrata Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladello stato del, Gretchenha pubblicato un video su Tik Tok con l’influencer famosa Liz Plank in cuii riti. La rappresentante dem ha emulato la comunione con unafritta al. La personalità politica avrebbe imboccato la webstar con unafritta proprio come accade nella ritualità della chiesa cattolica. Il video online sarebbe stato utilizzato dalle due protagoniste per promuovere il nuovo Chips Act sulla ricerca voluto da Joe Biden, con un fondo da 280 miliardi di dollari. Whtimer si è poi dovuta scusare con la comunità cattolica dopo la blasfemia in rete. Lae si giustifica “Non farei mai nulla per denigrare la religione di qualcuno” ha dichiarato laper poi scusarsi con la comunità cattolica.

