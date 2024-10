La Georgia perde anche contro l’Albania 1-0: per Kvaratskhelia cinque tiri in porta (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia perde il match di Nations League contro l’Albania 1-0, gol nel secondo tempo del centrocampista dell’Inter Asllani. Nulla da fare per l’ala del Napoli che, nonostante cinque tiri nello specchio della porta, non è riuscita a portare il gol alla sua nazionale. In attesa del match tra la Repubblica Ceca e l’Ucraina, la Georgia resta al primo posto del girone 1 di Lega B con 6 punti. Sono tre squadre con 6 punti: la Georgia, l’Albania e la Repubblica Ceca. Seconda sconfitta consecutiva per la Georgia, aveva perso anche contro l’Ucraina Dopo due vittorie consecutive, alla terza partita arriva la prima sconfitta della Georgia nella Lega B di Nations League. La nazionale guidata da Sagnol cade contro l’Ucraina, perde di misura per un gol di Mudrik che ha segnato al 35° minuto del primo tempo. Ilnapolista.it - La Georgia perde anche contro l’Albania 1-0: per Kvaratskhelia cinque tiri in porta Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi Khvichail match di Nations League1-0, gol nel secondo tempo del centrocampista dell’Inter Asllani. Nulla da fare per l’ala del Napoli che, nonostantenello specchio della, non è riuscita are il gol alla sua nazionale. In attesa del match tra la Repubblica Ceca e l’Ucraina, laresta al primo posto del girone 1 di Lega B con 6 punti. Sono tre squadre con 6 punti: lae la Repubblica Ceca. Seconda sconfitta consecutiva per la, aveva persol’Ucraina Dopo due vittorie consecutive, alla terza partita arriva la prima sconfitta dellanella Lega B di Nations League. La nazionale guidata da Sagnol cadel’Ucraina,di misura per un gol di Mudrik che ha segnato al 35° minuto del primo tempo.

