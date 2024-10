Juventus, infermeria piena: McKennie preoccupa, chi può recuperare e chi no in vista della Lazio (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Juventus di Thiago Motta è alle prese con una lunga lista di infortuni, che andrà a incidere sul tour de force che attende i bianconeri Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ladi Thiago Motta è alle prese con una lunga lista di infortuni, che andrà a incidere sul tour de force che attende i bianconeri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus, infermeria piena: McKennie preoccupa, chi può recuperare e chi no in vista della Lazio - La Juventus di Thiago Motta è alle prese con una lunga lista di infortuni, che andrà a incidere sul tour de force che attende i bianconeri dopo la sosta per le. (calciomercato.com)

Tegola Juventus: c’è lesione - Tegola Juventus, adesso, è stata evidenziata una lesione muscolare: i dettagli sulla situazione relativa al giocatore bianconero. (juvelive.it)

Juve, McKennie ko: ennesimo infortunio e Motta nei guai, ecco quante partite salta lo statunitense - Weston McKennie rientra prima dal ritiro della Nazionale USA: il centrocampista della Juve in dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Lazio. (sport.virgilio.it)