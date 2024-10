Romadailynews.it - Joker: Folie à deux – recensione

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Joaquin Phoenix torna nei panni del più celebre cattivo del mondo dei fumetti americani. Lo fa in un film atipico che delude le aspettative, forse però con la piena consapevolezza di farlo. Il successo strabiliante del primo film suldiretto da Todd Phillips ha fatto subito correre la Warner Bros Discovery a cercare un accordo per girare un sequel. Phillips aveva più volte dichiarato, durante la promozione per l’uscita del primo film nell’autunno del 2019, che la pellicola era stata pensata come un film stand alone e che non aveva nessuna intenzione di realizzare un seguito alla storia di Arthur Fleck. Già a fine 2019 le cose sembravano molto diverse e il seguito dicominciava a prendere forma. Una forma strana sin dagli annunci di qualche anno dopo, il film sarebbe stato infatti un musical e avrebbe visto accanto a Phoenix Lady Gaga nei panni di Harley Quinn.