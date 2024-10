Terzotemponapoli.com - Italia, Spalletti: “Siamo stati squadra anche oggi, Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La Nazionale dicontinua a convincere e conquista la terza vittoria in 4 gare di Nations League: a Udine gli Azzurri battono Israele 4-1. Match aperto nel primo tempo da un rigore procurato da Tonali e trasformato da Retegui. Nella ripresa raddoppio di Di Lorenzo. Israele accorcia con Abu Fani direttamente da calcio d’angolo. Frattesi rimette due reti di distanza e Di Lorenzo (doppietta) chiude i conti sul 4-1. Esordio per Daniel Maldini Luciano, commissario tecnico dell’, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della sfida di Nations League vinta 4-1 contro Israele. Queste le sue parole: “A sprazzi, non abbiamo concretizzatoche cicreati in maniera clamorosa. Non era facile trovare gli spazi per andare davanti al portiere, abbiamo creato situazioni importanti.